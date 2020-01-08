МОК рассмотрит "российский вопрос" после решения CAS

Международный олимпийский комитет начнет обсуждение ситуации с участием российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх 2020 года в Токио после того, как свой вердикт вынесет Спортивный арбитражный суд.

Об этом заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс. В среду в швейцарской Лозанне исполком МОК провел заседание, на котором касались и темы России на Олимпиаде.

"Эта тема упоминалась. Мы дождемся итогового решения от CAS, — цитирует Адамса Reuters. – После его вынесения мы и рассмотрим вопрос участия россиян в Олимпийских играх".

Напомним, что девятого декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить спортсменов из России от участия в международных турнирах на четыре года. В число соревнований входят Олимпийские и Паралимпийские игры.

Россия в лице Российского антидопингового агентства с решением WADA не согласна и обратилась в CAS.