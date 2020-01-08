"Северсталь" вырвала победу у рижского "Динамо" в КХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ череповецкая "Северсталь" добилась победы с минимальным счетом в гостях у рижского "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу череповчан.

Гости вели в счете после гола Богдана Якимова, но в концовке второго периода рижские "динамовцы" в лице Кристапаса Сотниекса и Эмиля Гегериса забили две шайбы и вывели свой клуб вперед. "Северсталь" не сдалась, сделала ничью после гола Егора Яковлева, а в серии буллитов была точнее и вырвала непростую победу.

Для клуба из Череповца эта победа стала четвертой в пяти предыдущих матчах. Рижане же потерпели второе поражение кряду.