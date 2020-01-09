От пожара в норвежском Ставангере пострадали полторы тысячи машин

На крытой многоэтажной парковке возле аэропорта норвежского города Ставангер почти сутки полыхал пожар. В настоящее время огонь взят под контроль. Нанесенный ущерб составляет сотни миллионов крон. Так, сообщается, что от пламени пострадали от 1500 до 1600 автомобилей.

С места пожара эвакуированы более 1000 человек, передает РИА Новости. Порядка двухсот-трехсот машин сгорели полностью. Здание парковки частично обрушилось.