По Багдаду нанесен ракетный удар

В Багдаде упали несколько ракет, прогремели взрывы, слышны сирены воздушной тревоги.

Телеканал "Россия 24" со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин" уточняет, что два взрыва прогремели в зеленой зоне, где расположены посольства и правительственные учреждения. В том числе там находится американское посольство.