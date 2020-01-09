Крушение Boeing 737 в Тегеране: подробности

Киев опубликовал имена погибших. В списке 167 пассажиров (граждане семи стран) и 9 членов экипажа. Лайнер совершал рейс в Киев и перестал выходить на связь через две минуты после взлета. Какие еще известны подробности?

Поисковая операция на месте крушения Boeing 737 не прекращается ни на секунду. В черных и зеленых мешках — тела погибших. Процедура опознания будет сложной. Тела сильно обгорели.

Первые кадры с места трагедии – на земле полыхает топливо. Разброс обломков – более двух гектаров.

Разбившийся лайнер совсем новый — три года. За пару дней до трагедии прошел техническое обслуживание. Накануне борт совершил рейс из Еревана в Киев, из Киева в Милан и обратно. А после – в Тегеран. В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили – нареканий не было.

В столицу Ирана самолет прибыл по расписанию, а вот вылетел с опозданием почти на час. Иранская официальная версия — технические неполадки (загорелся один из двигателей самолета).

"Я бы хотел выразить свои соболезнования родным и близким тех, кто погиб в этой ужасной катастрофе. Крушение произошло по техническим причинам. Вылет самолета задерживался на час по техническим причинам", — говорит пресс-атташе посольства Ирана на Украине Хади Заграри.

Экспертам предстоит изучить не только полетную документацию, но и переговоры с диспетчерами. Рассматриваться будут и другие версии трагедии – элементарно перегруз самолета или ошибка пилотирования. Но в "Украинских авиалиниях" в опыте пилотов не сомневаются. У командира экипажа – более 12 тысяч часов налета.

По словам очевидцев, жертв трагедии могло быть больше. Чудом Boeing не рухнул на жилой квартал. Пилотам удалось направить самолет к футбольному полю, в водоканал.

Рейс был транзитным. Это значит, что почти все пассажиры через столицу Украины хотели попасть дальше, в том числе в Канаду. Украинцев на борту было 11, из них девять — члены экипажа.

Сразу после крушения Boeing в аэропорту Борисполя на табло еще долго горела надпись "Рейс отменен". Родственникам, которые смогли приехать, там же начали оказывать психологическую помощь. Репортеры украинских телеканалов каждый час из здания аэропорта выходили в прямой эфир с последней информацией.

Полеты над Ираном и над Ираком сразу после катастрофы решили приостановить многие страны. США в этом списке стали первыми. Черные ящики лайнера обнаружены, но иранская сторона отказывается передать самописцы специалистам Boeing. В Тегеране боятся подтасовок и провокаций американцев.