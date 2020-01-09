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Конфликт между США и Ираном 4 минуты назад

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9 января 202000:21

Военные Ирака: в Багдаде упали две самодельные ракеты, пострадавших нет

Военные Ирака: в Багдаде упали две самодельные ракеты, пострадавших нет

По данным военных Ирака, сигнал воздушной тревоги в Багдаде сработал из-за двух самодельных ракет. Одна упала неподалеку от посольства США, а вторая угодила в строящееся здание правительственного комплекса.

В воздух подняты американские вертолеты, которые кружат над местом атаки, передает телеканал "Россия 24". По предварительной информации, никто не пострадал. Кто стоит за этой атакой, пока непонятно.

 

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