Военные Ирака: в Багдаде упали две самодельные ракеты, пострадавших нет

По данным военных Ирака, сигнал воздушной тревоги в Багдаде сработал из-за двух самодельных ракет. Одна упала неподалеку от посольства США, а вторая угодила в строящееся здание правительственного комплекса.

В воздух подняты американские вертолеты, которые кружат над местом атаки, передает телеканал "Россия 24". По предварительной информации, никто не пострадал. Кто стоит за этой атакой, пока непонятно.