Палата представителей США проголосует по ограничению полномочий Трампа на ведение войны с Ираном

Демократы сообщили, что палата представителей США будет голосовать по ограничению полномочий Дональда Трампа на ведение войны с Ираном. Голосование пройдет уже сегодня, 9 января, уточняет телеканал "Россия 24".

Ранее Трамп выступил с обращением к нации. Он пообещал, что военным путем конфликт между США и Ираном решен не будет. Против Ирана будут введены новые санкции, отметил президент США.