Минобороны США: Иран выпустил до 24 ракет по двум американским объектам в Ираке

Иран выпустил по двум объектам в Ираке, используемым военными США, не 15 баллистических ракет, как считалось ранее, а от 20 до 24. Такие данные сообщила телекомпания ABC, ссылаясь на источник в министерстве обороны Соединенных Штатов Америки.

Данный источник привел уточненные оценки Пентагона: все баллистические ракеты, запущенные Ираном в ночь на среду, 8 января, были малой дальности. Пуски совершались со стационарных и передвижных установок, расположенных в различных точках Исламской Республики Иран. Продолжительность полета ракет составляла от 5 до 10 минут.

Источник ABC подтвердил информацию, что при обстреле Ираном американских военных объектов четыре баллистические ракеты не попали в цель. Потерь среди военнослужащих США удалось избежать благодаря системам раннего предупреждения, а не ЗРК.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, напоминает ТАСС. В результате атаки погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ в ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум объектам в Иране, используемым военными Соединенных Штатов, — аэропорту города Эрбиля и базе Айн эль-Асад.

8 января в Белом доме президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к согражданам в связи с ракетным ударом, нанесенным Тегераном. Как отметил Трамп, судя по всему, Иран вышел из состояния повышенной боевой готовности, а Вашингтон готов к миру со всеми, стремящимися к нему.