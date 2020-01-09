Постпред Ирана при ООН: Сулеймани отомщен, новых боевых действий не будет

Маджид Тахт-Раванчи, постоянный представитель Ирана при ООН, заявил, что генерал Сулеймани отомщен. Тегеран больше не будет предпринимать военных действий, если со стороны США не будет проявляться агрессия.

Постпред сделал это заявление в ответ на вопрос ТАСС о том, как Иран отреагировал на послание Трампа к нации. Президент США тогда заявил, что военного конфликта с Ираном не будет.

Маджид Тахт-Раванчи отметил, что действия иранской стороны (удар по базам США) были "пропорциональны убийству Касема Сулеймани". Они завершены, новые предприниматься не будут.

Между тем в Пентагоне заявили, что вооруженные силы США пока остаются в состоянии боевой готовности. Шеф Пентагона Марк Эспер уточнил, что по базе Айн-эль-Асад Иран выпустил 11 ракет. Еще одна была выпущена по аэропорту Эрбиля. Пострадавших нет, однако повреждения получили площадки для размещения техники, тенты, а также один вертолет. Ранее Минобороны США заявило о 24 иранских ракетах.