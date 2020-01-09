"Пари Сен-Жермен" вышел в полуфинал Кубка лиги благодаря хет-трику Икарди

Футбольный "Пари Сен-Жермен" пробился в полуфинал Кубка французской лиги после того, как нанес поражение "Сент-Этьену". Встреча завершилась разгромной победой парижан со счетом 6:1.

Одним из главных действующих лиц столичной команды стал аргентинец Мауро Икарди, забивший три мяча. Помимо него по голу забили Неймар и Килиан Мбаппе, а шестой гол был забит Жесси Муленом – футболистом "Сент-Этьена". Его партнер по команде Йоан Кабай стал единственным, кто поразил ворота "ПСЖ".

Отметим, что Икарди выступает в Париже на правах аренды с нынешнего сезона, он принадлежит миланскому "Интеру". За "ПСЖ" аргентинец сыграл 19 матчей во всех турнирах, забив в них 17 голов. Нынешний хет-трик – первый за парижан.

"ПСЖ" после выигрыша вышел в полуфинал Кубка лиги. Соперник будет определен после жеребьевки.