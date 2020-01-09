20 тысяч евро за песни: "Лацио" вновь страдает из-за расизма своих фанатов

Римский "Лацио" подвергся санкциям со стороны дисциплинарного комитета Федерации футбола Италии из-за своих фанатов. Поклонники "лациале" в матче 6 тура чемпионата страны оскорбляли игрока "Брешии" Марио Балотелли по расовому признаку.

Итальянец забил "Лацио" гол, после чего услышал в свой адрес оскорбительную песню. Он обратился к главному арбитру матча, и встреча была на некоторое время прервана, сообщает Спорт24.Ru. Всего по ходу матча фанаты "отличились" тремя случаями расистского поведения.

Теперь федерация обратилась к клубу из столицы Италии с просьбой провести дополнительное расследование с целью идентификации нарушителей. Сам же клуб впоследствии намерен подать в суд на фанатов.