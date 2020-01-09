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9 января 202003:05

Эксперты рассказали, как адаптироваться к рабочему режиму после праздников

Global Look Press

Эксперты считают: если человек здоров, адаптироваться к привычному режиму работы после праздников можно в течение одного дня.

Врач-терапевт Людмила Лапа дала следующие рекомендации. Чтобы проснуться и запустить иммунную систему, утром необходимо принять теплый душ. Затем растереться и одеться потеплее, так как погода сейчас весьма коварна и непредсказуема. К тому же, многие, возвращаясь с отдыха из-за границы, могут привезти различные инфекции. Поэтому к своему здоровью надо относиться очень бережно, напоминает РИА Новости.

Необходимо внимательно относиться и к своему питанию, считает врач. В первый рабочий день будет очень полезно порадовать себя чем-нибудь вкусным. Утром хорошо подбодрит и запустит работу сосудистой системы зеленый чай с кусочком шоколада.

Выходя из дома, по возможности лучше отказаться от общественного транспорта и дойти до работы пешком. Это очень взбодрит организм и поможет вернуться к привычному режиму.

Психолог Илья Шабшин добавил, что после отдыха в праздники не следует перегружать себя работой. Лучше начинать с простых видов занятости. Рекомендуется отказаться от серьезных и ответственных переговоров. Для начала необходимо все вспомнить, войти в курс дела, а затем принимать серьезные решения.

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