Эксперты: Россия сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно

Газопровод "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется ли к проекту компания-трубоукладчик Allseas или нет. Как считают эксперты, Россия сможет достроить газопровод своими силами.

Представители компании Nord Stream 2 заявили, что продолжают активную работу над скорейшим завершением проекта. Из 2,46 тысячи километров газопровода уже проложено 2,3 тысячи, сообщает газета "Известия".

Не исключается, что швейцарская Allseas, которая остановила работу в связи с санкциями США, вернется к проекту. Если этого не произойдет, у России есть свое судно, которое может укладывать трубы под водой, — "Академик Черский". Об этом заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

В настоящее время корабль находится в Находке. На путь до Балтики ему понадобится порядка 1,5-2 месяцев. По словам экспертов, задержка строительства "Северного потока – 2" неизбежна, но некритична.