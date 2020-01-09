Тема:

"Южный" и "Северный" газопроводы 42 минуты назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
9 января 202004:31

Эксперты: Россия сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно

Газопровод "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется ли к проекту компания-трубоукладчик Allseas или нет. Как считают эксперты, Россия сможет достроить газопровод своими силами.

Представители компании Nord Stream 2 заявили, что продолжают активную работу над скорейшим завершением проекта. Из 2,46 тысячи километров газопровода уже проложено 2,3 тысячи, сообщает газета "Известия".

Не исключается, что швейцарская Allseas, которая остановила работу в связи с санкциями США, вернется к проекту. Если этого не произойдет, у России есть свое судно, которое может укладывать трубы под водой, — "Академик Черский". Об этом заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

В настоящее время корабль находится в Находке. На путь до Балтики ему понадобится порядка 1,5-2 месяцев. По словам экспертов, задержка строительства "Северного потока – 2" неизбежна, но некритична.

Ранее по теме

Сейчас

02:02

Постпред Ирана при ООН: Сулеймани отомщен

00:21

Военные Ирака: в Багдаде упали две самодельные ракеты

00:01

По Багдаду нанесен ракетный удар

19:39

Заявление Трампа после атак на военные базы США: "Похоже, Иран отступил"

18:14

Пилоты разбившегося "Боинга" не могли связаться с диспетчерами

17:13

Стрельба в Канаде: есть жертвы

16:16

В Стамбуле запустили "Турецкий поток"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Постпред Ирана при ООН: Сулеймани отомщен, новых боевых действий не будет

Постпред Ирана при ООН: Сулеймани отомщен, новых боевых действий не будет

3 часа назад
Всемирный банк: рост ВВП в России в 2020 году составит 1,6 процента

Всемирный банк: рост ВВП в России в 2020 году составит 1,6 процента

1 час назад
Эксперты: Россия сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно

Эксперты: Россия сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно

41 минута назад
Вспышку пневмонии в Китае вызвал новый вид коронавируса

Вспышку пневмонии в Китае вызвал новый вид коронавируса

12 минут назад
Глава МОК Бах: на юношеской Олимпиаде права России будут наравне со всеми

Глава МОК Бах: на юношеской Олимпиаде права России будут наравне со всеми

1 час назад
У певца Джастина Бибера обнаружили неизлечимое заболевание

У певца Джастина Бибера обнаружили неизлечимое заболевание

2 часа назад
Заявление Трампа после атак на военные базы США: "Похоже, Иран отступил"

Заявление Трампа после атак на военные базы США: "Похоже, Иран отступил"

9 часов назад
Крушение Boeing 737 в Тегеране: подробности

Крушение Boeing 737 в Тегеране: подробности

3 часа назад
Удар по американским военным базам. Как это было

Удар по американским военным базам. Как это было

8 часов назад
Роковой рейс для 176 человек: крупнейшая авиакатастрофа в истории современной Украины

Роковой рейс для 176 человек: крупнейшая авиакатастрофа в истории современной Украины

8 часов назад
Палата представителей США проголосует по ограничению полномочий Трампа на ведение войны с Ираном

Палата представителей США проголосует по ограничению полномочий Трампа на ведение войны с Ираном

4 часа назад
Крупнейший энергетический проект Южной Европы. Заработал "Турецкий поток"

Крупнейший энергетический проект Южной Европы. Заработал "Турецкий поток"

8 часов назад
Военные Ирака: в Багдаде упали две самодельные ракеты, пострадавших нет

Военные Ирака: в Багдаде упали две самодельные ракеты, пострадавших нет

4 часа назад
Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани

Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани

12 часов назад
Минобороны США: Иран выпустил до 24 ракет по двум американским объектам в Ираке

Минобороны США: Иран выпустил до 24 ракет по двум американским объектам в Ираке

3 часа назад
Принц Гарри и его супруга сложат полномочия старших членов королевской семьи

Принц Гарри и его супруга сложат полномочия старших членов королевской семьи

6 часов назад
В Москве у ночного клуба избили сына сатирика Михаила Жванецкого

В Москве у ночного клуба избили сына сатирика Михаила Жванецкого

14 часов назад
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

07.01.2020 20:45
Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

04.01.2020 21:30
"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

04.01.2020 12:53
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
Врачи рассказали, как адаптироваться к рабочему режиму после праздников

Врачи рассказали, как адаптироваться к рабочему режиму после праздников

2 часа назад
20 тысяч евро за песни: "Лацио" вновь страдает из-за расизма своих фанатов

20 тысяч евро за песни: "Лацио" вновь страдает из-за расизма своих фанатов

2 часа назад
Экс-футболиста "Ювентуса" едва не застрелили в Греции

Экс-футболиста "Ювентуса" едва не застрелили в Греции

3 часа назад
От пожара в норвежском Ставангере пострадали полторы тысячи машин

От пожара в норвежском Ставангере пострадали полторы тысячи машин

4 часа назад
Разрушить царство подделок: в России промаркируют парфюмерию, белье и шины

Разрушить царство подделок: в России промаркируют парфюмерию, белье и шины

9 часов назад
В Москве молодой человек избил школьника и выстрелил ему в лицо

В Москве молодой человек избил школьника и выстрелил ему в лицо

9 часов назад
"Нафтогаз" рассказал, куда собирается потратить полученные от России деньги

"Нафтогаз" рассказал, куда собирается потратить полученные от России деньги

10 часов назад
Маску от смога превратили в гаджет и оценили в $350

Маску от смога превратили в гаджет и оценили в $350

10 часов назад
На жительницу питерской квартиры с потолка сыпались опарыши: два года над ней гнил труп

На жительницу питерской квартиры с потолка сыпались опарыши: два года над ней гнил труп

10 часов назад
"Одержимый" демоном на внедорожнике въехал в испанскую церковь

"Одержимый" демоном на внедорожнике въехал в испанскую церковь

11 часов назад
Карлос Гон впервые после побега появился на публике и дал пресс-конференцию

Карлос Гон впервые после побега появился на публике и дал пресс-конференцию

11 часов назад
Освобождены россияне, захваченные нигерийскими пиратами

Освобождены россияне, захваченные нигерийскими пиратами

11 часов назад
В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка

В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка

12 часов назад
"Мы холопы бесправные": Жириновский объяснил раздачу денег "крепостным"

"Мы холопы бесправные": Жириновский объяснил раздачу денег "крепостным"

13 часов назад
Диета очень быстро меняет качество спермы человека

Диета очень быстро меняет качество спермы человека

13 часов назад
Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

14 часов назад
Куда вкладывать: инвесторы присматриваются к российскому рынку акций

Куда вкладывать: инвесторы присматриваются к российскому рынку акций

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку