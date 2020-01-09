Вспышку пневмонии в Китае вызвал новый вид коронавируса

Группа китайских ученых смогла выделить вирус, который стал причиной вспышки в стране пневмонии неизвестного происхождения. В результате лабораторных исследований был выявлен новый тип коронавируса.

Было установлено, что именно этот вирус вызывал пневмонию, зафиксированную в городе Ухане в провинции Хубэй, передает РИА Новости. Подтверждено 15 случаев заболевания. Они были выявлены с помощью испытания методом нуклеиновой кислоты.

Ученым и врачам предстоит продолжить эпидемиологическое расследование и исследовать клинические проявления болезни.

Всего в Китае выявлено 59 случаев вирусной пневмонии. Семеро заболевших – в тяжелом состоянии. Еще 163 человека, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением. Известно, что некоторые зараженные работали на рынке морепродуктов.

Летальных исходов заболевания не зафиксировано. Также не описаны случаи передачи вируса от человека к человеку.

Коронавирусы могут поражать человека, а также кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот и свиней. Они могут вызвать заболевания нервной и дыхательной систем, а также желудочно-кишечного тракта. Липосодержащая оболочка этого вируса имеет отростки, напоминающие корону – отсюда произошло его название.