В провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии вновь открылся пункт пропуска Сальхиях

Военнослужащие РФ договорились с коллегами из США об открытии пункта пропуска Сальхиях, расположенного в провинции Дейр-Эз-Зор на севере Сирии. В течение нескольких месяцев военные Соединенных Штатов держали его закрытым, в связи с чем в восточной части провинции оставались заблокированными несколько десятков семей. У них не было возможности вернуться в город Дейр-Эз-Зор.

Как объяснил председатель сирийского комитета по примирению враждующих сторон в провинции Дейр-Эз-Зор Абдулла Шляш, эти люди бежали из-за войны. Они не могли вернуться в город, потому что в нем была разрушена инфраструктура. В настоящее время все восстановлено, но военные США не выпускают их под разными предлогами.

85 процентов Дейр-Эз-Зора разрушено авиаударами международной коалиции под руководством США, напоминает РИА Новости. По данным военнослужащих РФ, местные власти готовы самостоятельно восстанавливать город, но это очень сложно, так как не хватает людей.

По сведениям начальника российского Центра по примирению враждующих сторон Сергея Жмурина, сейчас десятки жителей Дейр-Эз-Зора отрезаны от своих домов. Открытие пункта пропуска даст людям возможность вернуться к мирной жизни.