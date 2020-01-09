Из-за Ирана против Трампа ополчились и демократы, и республиканцы

Американский конгресс намерен ограничить военную силу, которую Дональд Трамп может использовать против Ирана. Как заявила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, сегодня, 9 декабря, состоится голосование по соответствующей резолюции.

По словам Пелоси, демократы выступают против вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Также их беспокоит отсутствии стратегии в отношении Ирана. А вот сам президент Трамп уверяет, что у него есть четкий план. В частности, он обещал усилить и без того жесткие санкции.

"Мы продолжаем рассматривать варианты ответа на иранскую агрессию, — приводит слова американского лидера телеканал "Россия 24". — США немедленно введут дополнительные карательные экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. Еще раз повторю: Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций".

Сенаторы, в том числе республиканцы негодуют по поводу решения Трампа убить иранского военачальника Сулеймани. Сенатор Рэнд Пол возмутился тем, что администрация президента так и не смогла объяснить, зачем нужна была эта военная операция. По оценкам Пола, она лишь привела к обострению конфликта на Ближнем Востоке и сделала дальнейшие дипотношения с Тегераном значительно труднее.