Защитник "Ливерпуля" Ван Дейк установил новый рекорд рейтинга в FIFA

Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк вписал свое имя в историю футбольной игры FIFA. Голландец стал первым защитником, кто удостоился рейтинга 99 в популярном видеосимуляторе.

Прежний рекорд среди игроков линии обороны принадлежал игроку мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамосу – ранее разработчики игры поставили ему в FIFA'18 и FIFA'19 рейтинг 97, сообщает Спорт24.Ru.

Примечательно, что ван Дейк не только стал лучшим среди защитников, но и поделил звание одного из лучших футболистов FIFA'20. Первую строчку он делит с аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, также получившего 99.

Полный список команды года выглядит следующим образом: Алиссон Бекер, ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон и Садио Мане (все – "Ливерпуль"), Маттейс Де Лигт и Криштиану Роналду (оба – "Ювентус"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Френки Де Йонг и Лионель Месси ("Барселона").