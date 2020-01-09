Бывшего главу Nissan Карлоса Гона вызвали на допрос в генпрокуратуру Ливана

Бывший глава автоконцерна Renault – Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сегодня отправится на допрос уже в Ливане. Его ждут в генеральной прокуратуре страны, чтобы задать вопросы по обвинениям, выдвинутым Японией. Это сокрытие доходов и злоупотребление доверием.

Накануне Карлос Гон собрал пресс-конференцию в Бейруте, а на ней обвинил японских прокуроров и руководство альянса в сговоре. Бывший глава Nissan заявил, что якобы бежал от политического преследования.

В Токио Карлос Гон был под домашним арестом, но в конце 2019 года покинул Японию, спрятавшись в ящике для музыкальных инструментов. Он прибыл в Ливан, так как имеет гражданство этой страны, напоминает телеканал "Россия 24".