WWF: жертвами лесных пожаров стали более миллиарда австралийских животных

Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров. Такие данные приводят в университете Сиднэя. Ученые провели оценку на основе данных Всемирного фонда дикой природы о численности зверей на территории Австралии. Они пришли к выводу, что только в штате Новый Южный Уэльс потери могли составить 800 миллионов особей.

В самом Всемирном фонде дикой природы приводят цифру в один миллиард двести пятьдесят миллионов животных. Австралийские пожары уничтожили восемь с половиной миллионов гектаров леса. Стихия бушует на восточном побережье этой страны с октября 2019 года, напоминает телеканал "Россия 24".