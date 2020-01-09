Кузнецов набрал один балл, но "Вашингтон" все равно прервал победную серию в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошли матчи регулярного чемпионата. В одном из них столичный "Вашингтон Кэпиталз" потерпел поражение в Филадельфии, где проводил гостевой матч против "Флайерз". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

"Летчики" воспользовались своим хозяйским статусом и уже в самом начале матча открыли счет – отличился Трэвис Конечны. "Вашингтон" не стушевался и уже через девять минут на табло светились 2:1 в его пользу. Этому поспособствовал Никлас Бэстрем и Якуб Врана, решающую передачу на которого сделал россиянин Евгений Кузнецов.

Впрочем, еще до завершения первого периода Роберт Хег восстановил статус-кво – 2:2. Решающий же точный бросок был совершен в концовке второго периода, когда голом отметился Кевин Хейз.

"Кэпиталз" прервали свою победную серию из трех матчей. "Филадельфия" также прервала свою серию, но со знаком минус – до матча со "столичными" она проиграла четыре матча подряд.