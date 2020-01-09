США готовит новые поставки оружия Украине

Вашингтон готовит новые поставки американского оружия Киеву. Осталось только согласовать детали с Конгрессом. В Госдепе уже сообщили, что Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов дат отправки второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Это 150 ракет общей стоимостью почти 40 миллионов долларов. Штаты договорились об этом с Украиной в декабре 2019 года, несмотря на ряд скандалов с предыдущей поставкой.

На показательных стрельбах на украинских полигонах американские комплексы оказались практически бесполезны: дело в том, к моменту их передачи истек срок эксплуатации двигателей. Но перед самой отправкой его продлили, напоминает телеканал "Россия 24".