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9 января 202007:33

Первая ракетка мира вылетела с турнира в Брисбене, проиграв обидчице Шараповой

EPA

Первый номер мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии проиграла на турнире в Брисбене. В матче второго раунда она потерпела поражение от американской теннисистки Дженнифер Брэди, которая накануне сенсационно обыграла россиянку Марию Шарапову.

Брэди взяла верх над первой ракеткой мира по итогам двух сетов. Первый сет американка выиграла со счетом 6:4. А вот во втором ей пришлось приложить уже больше усилий – верх она взяла лишь на тай-брейке – 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Теперь 53-й ракетке мира из США предстоит оспорить место в финале турнира, где ее соперницей станет либо россиянка Людмила Самсонова, либо чешка Петра Квитова – пятый номер посева в Брисбене.

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