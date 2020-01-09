Трамп не пошел на обострение: на него ополчились и республиканцы, и демократы

Иран обещает отказаться от новых атак на американские объекты, если Вашингтон не проявит дальнейшей агрессии. Тегеран даже готов вести переговоры с Белым домом по поводу ядерной сделки, если США вернутся в соглашение.

Иранские ракеты попали в цель, и это стало звонкой пощечиной Соединенным Штатам Америки. Так в самом Тегеране оценили удары по военным базам США в Ираке. И заявили, что теперь месть за генерала Сулеймани завершена. Как сообщил постпред Ирана при ООН в письме генсеку Антониу Гуттерешу, дальнейшей эскалации конфликта Иран не ищет. Если, кончено, США сами не будут подливать масло в огонь.

"Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий", — заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Вице-президент Майк Пенс сообщил, что получил "воодушевляющие разведданные". Якобы Иран уже предписал всем своим союзникам воздержаться от действий против США. Но глава Пентагона Марк Эспер подчеркивает, американские военные остаются в состоянии полной боевой готовности. И в случае угрозы – мгновенно нанесут удар.

"Атаки, к счастью, не навредили персоналу США и нашим партнерам по коалиции. Мы остаемся бдительны и продолжим предпринимать защитные меры. Мы надеемся, что Иран использует шанс, чтобы снизить напряженность", — сказал Эспер.

В американском Конгрессе открыто заявляют: масштабный вооруженный конфликт с Ираном сейчас не нужен. Поэтому и вынесли на голосование резолюцию. Она, как сообщила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, должна ограничить военную силу, которую Трамп может использовать против Тегерана.

По словам Пелоси, демократов крайне беспокоит отсутствие внятной стратегии по Ближнему Востоку. Но сам Трамп – уверяет: у него есть четкий план. В первую очередь — это санкции.

"Мы продолжаем рассматривать варианты ответа на иранскую агрессию. США немедленно введут дополнительные карательные экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. Еще раз повторю: Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций", — заявил Трамп.

Но по поводу самоличного решения Трампа убить иранского военачальника Сулеймани сейчас негодуют даже республиканцы. Так, сенатор-республиканец Рэнд Пол от штата Кентукки возмутился тем, что Белый дом так и не объяснил, зачем вообще была нужна эта карательная операция. По его мнению, она лишь обострила конфликт на Ближнем Востоке и максимально осложнила и без того непростые отношения с Тегераном.

"Очень грустно, что власти США так и не представили убедительных доказательств того, что американским военным или дипломатам грозила опасность со стороны Сулеймани. Дипломатическое взаимодействие с Ираном теперь будет крайне трудным. Сомневаюсь, что мы вскоре сможем перейти к переговорам", — сказал Пол.

Неожиданно сдержанную реакцию США на иранские атаки – традиционно поддержали европейские страны. То же самое сделала Япония.

Генсек ООН Антониу Гуттереш написал в Twitter, что высоко оценил признаки де-эскалации конфликта в Персидском заливе. И отметил, что мир не может позволить себе очередной войны.