В Южной Корее госпитализирована китаянка, инфицированная вирусной пневмонией

В Республике Корея зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса, передает ТАСС.

Как сообщили в национальном Центре контроля и профилактики заболеваний, 8 января была госпитализирована 36-летняя гражданка КНР, прибывшая в Южную Корею. Известно, что 13 по 17 декабря прошлого года женщина находилась в китайском городе Ухань. Пациентку изолировали, она находится под наблюдением врачей.

Как сообщалось, вспышка неизвестного заболевания в городе Ухань была зафиксирована в конце декабря прошлого года. 5 января власти проинформировали, что число заболевших неизвестной пневмонией в городе увеличилось до 59 человек, еще 163 находились на карантине.

Большинство случаев заражения были связаны с рынком морепродуктов, сейчас он закрыт. Чаще всего больные жалуются на лихорадку, у некоторых – проблемы с дыханием. В некоторых случаях болезнь поражает легкие. Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и один в Сингапуре.

Между тем, китайские медики обнаружили новый штамм коронавируса, вызвавшего болезнь, симптомы которой похожи на симптомы пневмонии: лихорадка,

отек горла и сильный кашель. Однако явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, нет. По предварительным данным, заболевшие могли заразиться, при контакте с животными и сырыми морепродуктами.