Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в феврале

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.

Замруководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что первая рабочая неделя нового года будет двухдневной. А следующая сокращенная будет в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Отдыхать россияне будут с 22 по 24 февраля, а работать – с 25-го по 28-е.

Много выходных дней ожидает россиян весной. В марте в связи с празднованием Международного женского дня, который в этом году приходится на воскресенье, выходные продлятся с 7 по 9 марта. После этого продолжительные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Дальше сокращенная рабочая неделя будет в связи с празднованием Дня России 12 июня. Осенью выходной на День народного единства (4 ноября, среда) разобьет рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября, передает РИА Новости.