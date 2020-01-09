Антон Худобин помог "Далласу" победить в Лос-Анджелесе

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем "Лос-Анджелес Кингз" принимал "Даллас Старз". Гости выиграли 2:1.

"Короли" довольно быстро, на пятой минуте добились успеха. Но забросить вторую шайбу никак не могли благодаря отличной игре вратаря "звезд" Антона Худобина. Во втором периоде два гола "Далласа" развернули сценарий матча на 180 градусов. В третьем периоде счет не изменился. "Даллас" победил 2:1.

Антон Худобин отбил 30 бросков, совершенных по воротам "Старз". Его одноклубники Александр Радулов и Денис Гурьянов результативных действий не совершили. Равно, как и нападающий "Кингз" Николай Прохоркин.