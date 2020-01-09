Огонь по всему фюзеляжу: Иран провел первоначальное расследование катастрофы Boeing

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала сегодня итоги первоначального расследования крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.

"Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", — указывается в докладе.

Также в документе отмечается, что перед крушением самолет пытался развернуться и направиться обратно в сторону аэропорта. Однако сигналов о нештатной ситуации со стороны экипажа не было. После столкновения лайнера с землей произошел взрыв, передает ТАСС.

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек — 167 пассажиров (граждане семи стран) и 9 членов экипажа. Отмечается, что лайнер чудом не рухнул на жилой квартал. Пилотам удалось направить Boeing к футбольному полю, в водоканал.

В настоящее время нет достоверной информации о том, что стало причиной случившегося. Ведется расследование. По данным западных разведывательных служб, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей авиалайнера, поэтому катастрофа, скорее всего, произошла из-за технической неисправности самолета.

При этом в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что нареканий к лайнеру не было — самолету было всего 3 года, а за пару дней до трагедии прошел техническое обслуживание.

9 января на Украине и в Иране объявлено днем траура по погибшим.