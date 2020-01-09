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Солдат расстрелял сослуживцев в Забайкалье 1 час назад

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9 января 202010:18

Вместо армии я попал в ад: рядовой Шамсутдинов попросил прощения у родственников убитых

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Рядовой Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у семей сослуживцев, которых он убил в воинской части в Забайкалье. Он сожалеет о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг.

Шамсутдинов написал письмо, которое передал ТАСС его отец.

По словам Шамсутдинова, он хотел связать свою жизнь с армией, но не ожидал таких условий службы. В своем письме он пишет, что попал в настоящий ад, но "бежать и жаловаться было некуда". И только сейчас он начал осознавать, сколько горя принес людям и сломал свою жизнь.

"У меня не было другого выхода — терпеть и дальше над собой издеваться я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете", — написал он.

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части. В результате два офицера и шесть солдат погибли, еще двое были тяжело ранены.

Адвокаты и отец Шамсутдинова настаивают на том, что причиной трагедии стала дедовщина. Было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений. Обвинение предъявлено одному из военнослужащих, который выжил в результате стрельбы. Свою вину он признал.

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