Самолет на Тель-Авив экстренно сел в Шереметьеве

В аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Москвы в Тель-Авив, после срабатывания датчика неисправности в топливной системе, передает РИА Новости.

Как сообщил представитель экстренных служб, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, никто не пострадал.