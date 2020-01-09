Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.

По предварительным данным, женщина вернулась домой пораньше и застала несовершеннолетнюю дочь в постели с молодым человеком. Последовал скандал, во время которого разгневанная мать пригрозила застуканному Ромео уголовным преследованием.

Юные возлюбленные решили проблему радикально, синхронно набросившись на 43-летнюю женщину. Дочь орудовала ножом и молотком, а ее молодой человек только колющим предметом. Нанеся матери более 30 ножевых ранений, они оставили ее истекать кровью, но пострадавшей все же удалось дозвониться до подруги, которая и вызвала медиков.

Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось — она скончалась на операционном столе.

Новый год возлюбленные провели в отделении полиции, 2 января по решению суда их взяли под стражу по обвинению в убийстве.