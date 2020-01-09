Преступнику, напавшему на Петру Квитову, увеличили срок

Суд Чешской Республики увеличил срок заключения для Радима Зондры, преступника, в декабре 2016 года проникшего в дом теннисистки Петру Квитовой и нанесшему ей ножевые ранения. Грабитель с потенциалом убийцы проведет в тюрьме не 8 лет, как было решено ранее, а 11.

Как уже сообщали Вести.Ru, двукратная чемпионка Уимблдона и экс-вторая ракетка мира Квитова получила от нападавшего удар ножом по своей рабочей левой руке и могла лишиться пальцев. Врачи в результате четырехчасовой операции восстанавливали поврежденные нервы и сухожилия спортсменки.

Весной прошлого года Зондра в судебном заседании не признал своей вины, а его адвокаты обжаловали восьмилетний приговор суда. Однако и обвинение подавало апелляцию на судебный вердикт, в вот преступник получил новый и окончательный приговор: 11 лет изоляции от общества.