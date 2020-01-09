Тысячи американцев получили фальшивые повестки о призыве в армию

Американцам стали приходить фальшивые повестки о срочном призыве в армию.

Отправители СМС-сообщений требуют немедленно прийти на ближайшие "призывные пункты" для отправки в Иран. "Отказникам" угрожают штрафами и тюремным заключением. Однако многие послания содержат грамматические ошибки и ссылки на несуществующих официальных представителей, сообщает телекомпания CNN.

Командование по набору личного состава Армии США выступило с заявлением о том, что эти повестки являются фальшивками. Обязательный призыв в армию был отменен в США в 1973 году после Вьетнамской войны, напоминает ТАСС. Решение о мобилизации принимается Конгрессом США и затем должно быть одобрено президентом.

Рассылка фальшивых повесток началась на фоне резкого обострения американо-иранских отношений. В ночь на 3 января в результате воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке.