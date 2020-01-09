Операторов обяжут отключать незаконные мобильники в тюрьмах

Операторы смогут отключать номера мобильных телефонов осужденных, которые находятся в тюрьмах. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу группой депутатов.

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что документом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы. Речь идет о совершении мошеннических действий или координировании действий членов преступных группировок.

Как сообщает ТАСС, оператор будет обязан отключить номер телефона на основании письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого тюрьма или СИЗО.