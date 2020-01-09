200 кг в месяц. На Южном Урале ликвидировали крупную нарколабораторию

На Южном Урале силовики провели спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В Копейске была обнаружена лаборатория, которая ежемесячно производила до 200 кг запрещенных веществ.

На месте оперативники нашли 55 кг опасного зелья, уже подготовленного к продаже. Также было изъято около трех тонн прекурсоров для производства, передает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

Подозреваемым в организации наркобизнеса стал гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он был задержан полицейскими и помещен под стражу. По предварительной версии, товар распространялся через Интернет.

"Подпольный "завод" был оснащен современным комплексом видеоконтроля и охраны, на территории были установлены датчики движения, система фильтрации и вентиляции воздуха, автономное отопление. Кроме того, в производстве использовалось дорогостоящее промышленное оборудование", – сообщили представители ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело. Он может получить срок вплоть до пожизненного тюремного заключения. В настоящий момент полиция разыскивает предполагаемых сообщников обвиняемого.