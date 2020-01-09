Социологи узнали об обещаниях, которые дают себе люди на новый год

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос с целью выяснить, дают ли себе люди обещания перед наступлением нового года и выполняют ли их?

Среди опрошенных россиян таких оказалось только треть (34 процента). Причем, почти половина из них (49 процентов) – это представители молодого поколения в возрасте от 25-ти до 34 лет.

Что касается обещаний, которые дают себе люди перед наступлением нового года, то чаще всего это намерение больше внимания уделять семье, больше зарабатывать и следить за здоровьем, заниматься спортом, сменить или найти работу, а также бросить курить.

На вопрос, удается ли выполнять обещания, положительно ответили 69 процентов опрошенных, а вот 24 процентам оказывается не по силам их сдержать.