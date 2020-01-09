Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи

Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи. Об этом она написала в Instagram. По словам Марии Погребняк, она ехала на встречу, однако таксист привез ее не туда.

"Мало того, что он не доехал до ресторана, куда мне нужно было, еще он отказался объезжать здание и начал очень сильно на меня орать и выгонять меня из машины", – рассказала она.

Затем водитель выбросил из салона ее вещи, так что ей пришлось собирать их на проезжей части.

Супруга футболиста успела включить видеозапись на смартфоне, "чтобы доказать свою правоту".

"Сказать, что я оскорблена и удивлена таким поведением – ничего не сказать. Я до сих пор в шоке", – написала Погребняк.

Она добавила, что ждет ответа и извинений от представителей сервиса "Яндекс.Такси", которым она воспользовалась. По ее мнению, агрессивный водитель должен быть уволен, поскольку его поведение "неправильное не только с профессиональной точки зрения, но и с человеческой".

В комментариях подписчики Погребняк поделились своим опытом использования этого сервиса, а также поинтересовались, почему женщина не воспользовалась такси бизнес-класса.

В начале ноября инцидент с водителем "Яндекс.Такси" произошел в Ростове-на-Дону. Там таксист подрался с пассажиром из-за 100 рублей. После этого сервис временно отстранил шофера от работы.