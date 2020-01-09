Центробанк опроверг информацию о взрыве в здании на Неглинной

Информация о взрыве газового баллона в здании Банка России на улице Неглинная не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.

Ранее стало известно, что в головном офисе Банка России во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, один сотрудник получил травмы.