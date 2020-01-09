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В Тегеране разбился украинский Boeing 22 минуты назад

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9 января 202013:02

Теракт или ракета: на Украине назвали основные версии крушения "Боинга"

фото: twitter.com/Iranian_RCS

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины озвучили основные версии крушения в Тегеране самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины".

По словам секретаря организации Алексея Данилова, лайнер мог быть сбит зенитной ракетой или столкнуться с беспилотником. Кроме того, не исключается взрыв внутри самолета в результате теракта, а также взрыв двигателя по техническим причинам. При этом, комментируя ситуацию изданию "Цензор.нет", Данилов указал, что сбить самолет могли из ЗРК "Тор". По его словам, "информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в Интернете". И украинские эксперты намерены найти эти обломки. Переговоры с иранскими властями о приезде украинских специалистов на место крушения уже ведутся, сообщает РИА Новости.

Boeing 737 разбился 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек: 167 пассажиров (граждане семи стран) и 9 членов экипажа.

Предварительные данные расследования Организации гражданской авиации Ирана свидетельствуют о том, что самолет загорелся в воздухе. Экипаж пытался вернуться в аэропорт, до ВПП не дотянул. На сделанных очевидцем кадрах видно, как пылающий лайнер падает на землю, после чего взрывается.

Между тем, западные разведслужбы ранее по итогам предварительного расследования исключили версию с ракетой. По мнению специалистов, основной версией крушения является техническая неисправность, так как есть данные о перегреве одного из двигателей.

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