Елизавету II разозлило решение принца Гарри снять с себя королевские полномочия

Королеву Великобритании Елизавету II разозлило решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя королевские полномочия. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к королевской семье.

Собеседник издания отметил, что герцог и герцогиня Сассекские не сообщили о своем решении королеве, отцу Гарри принцу Чарльзу и брату принцу Уильяму. Члены монаршей семьи узнали об этом сообщений СМИ и были "глубоко разочарованы". Елизавету II поступок внука "огорчил и привел в ярость".

Журналисты Daily Mail выяснили, что принц Гарри и его супруги запланировали свой "побег" во время поездки в Канаду. Об их планах не знали даже представители их пресс-службы, оставшиеся в Великобритании.

"Это был настолько ошеломляющий обман, что все – от глав королевского семейства до младших его членов почувствовали, будто их ударили в спину", – сказал источник.

О решении герцога и герцогини Сассекских стало известно 8 января – они написали об этом в Instagram. Они сообщили, что пошли на такой шаг после многих месяцев размышлений. Герцог и герцогиня отметили, что хотят отойти от статуса "высокопоставленных" членов королевской семьи, чтобы добиться финансовой независимости, и будут попеременно в Великобритании и Северной Америке.