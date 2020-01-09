Стражи исламской революции обещают скоро жестоко отомстить врагам

Корпус стражей исламской революции обещает в скором времени жестоко отомстить врагам Ирана. Об этом заявил глава департамента безопасности Генерального штаба ВС Ирана Аболла Эрагы.

3 января в Ираке ракетным ударом был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. Это вызвало резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке. В ответ Иран нанес удар по американским базам в Ираке.

После этого Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает антииранские сакнции, сообщает ТАСС. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.

В свою очередь постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что генерал Сулеймани отомщен, и Тегеран больше не будет предпринимать военных действий, если их не начнет Вашингтон.