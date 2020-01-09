Летел на красный: водитель премиального внедорожника едва не убил нескольких пешеходов

В Новосибирске водитель на премиальном внедорожнике пролетел на красный свет и устроил аварию, едва не убив нескольких пешеходов.

Инцидент произошел 7 января на улице Бориса Богаткова. Когда любитель быстрой езды подлетал к перекрестку, для пешеходов и машин с перпендикулярной улицы загорелся зеленый — люди пошли, автомобили поехали.

В этот момент Infiniti на огромной скорости протаранил две легковушки, едва не задавил нескольких пешеходов — люди каким-то чудом успели увернуться — и отлетел на несколько десятков метров.

Издание "НГС.НОВОСТИ", ссылаясь на УГИБДД по Новосибирской области, сообщило, что травмы в аварии получили три человека, находящиеся в одном из протараненных автомобилей — с ушибами и сотрясениями пострадавшие были доставлены в больницу.

По результатам медицинского освидетельствования, водитель внедорожника был трезв.