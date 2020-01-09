Шестеркин возглавил список самых перспективных игроков НХЛ

На рубеже года эксперты продолжают составлять разного рода рейтинги и классификации. Список 50 самых перспективных игроков Национальной хоккейной лиги возглавил российский вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин.

В рейтинг-лист Топ-50, составленный телеканалом TSN, включены только те молодые хоккеисты, которые не закрепились в основных составах клубов Лиги. Шестеркин, который дебютировал в НХЛ 8 января в матче против "Колорадо Эвеланш" (5:3), стал первым номером классификации.

Интересно, что в пятерке лучших еще три россиянина: вторым назван форвард ярославского "Локомотива" Григорий Денисенко (он выбран "Флоридой Пантерз" на драфте-2018), четвертым и пятым числятся игроки ЦСКА форвард Кирилл Капризов (права на него принадлежат "Миннесоте Уайлд") и защитник Александр Романов, задрафтованный "Монреалем Канадиенс".

В Топ-5 всего один канадец – защитник Боуэн Байрэм, выбранный "Колорадо Эвенланш" на драфте-2019. В список 50-ти вошли также россияне Иван Просветов (12-е место), Илья Сорокин (13-е), Василий Подколзин (14-е), Александр Хованов (27-е), Виталий Кравцов (36-е) и Александр Алексеев (37-е).