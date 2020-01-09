В белорусской деревне труп гостя несколько дней "просидел" за праздничным столом

В белорусской деревне Черессы, что под Витебском, правоохранители обнаружили тело 50-летнего мужчины, который ушел в гости к своему приятелю и не появлялся дома несколько дней.

Восьмого января в милицию обратилась супруга мужчины, обеспокоенная его долгим отсутствием.

Правоохранители выяснили, что последний раз его видели в доме односельчанина, где шло бурное застолье с 30 декабря.

Труп пропавшего мужчины обнаружили в кресле за праздничным столом. По предварительным данным, его смерть наступила ночью 6 января, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Было установлено, что между хозяином дома и гостем произошел конфликт.

Хозяин ударил гостя по голове бревном. По предварительным данным, он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Однако хозяин дома, по его словам, не сразу понял, что нанес гостю смертельную травму, поскольку тот был в капюшоне.

Лишь через несколько дней он понял, что с гостем "что-то не так", сказал Сапроненко.

В отношении 53-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает РИА Новости.