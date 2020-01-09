Дакар-2020. У экипажа Николаева возникли проблемы с двигателем

В Саудовской Аравии продолжается ралли-рейд "Дакар-2020". Проходит пятый этап крупнейшей автомобильной многодневки. К сожалению, возникли проблемы у одного из экипажей российской команды "КамАЗ-Мастер".

Экипаж Эдуарда Николаева был вынужден остановиться на 165 километре спецучастка из-за проблем с двигателем грузовика. Ликвидация последствий может занять около двух часов, сообщает РИА Новости. Конечно, это отразится на результате, но сниматься с гонки Николаев не намерен.

После четырех этапов в соревнованиях грузовиков на первом месте идут три "КамАЗа" – экипажи Андрея Каргинова, Сергея Вязовича и Антона Шибалова. Николаев занимал 6-е место, а Дмитрий Сотников – 10-е.