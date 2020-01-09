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9 января 202014:31

После допроса Гону запретили выезд из Ливана

После допроса Гону запретили выезд из Ливана

Ливанские власти запретили экс-главе альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону выезд из страны после допроса. Гона допрашивали в присутствии ливанского генпрокурора Гассана Увейдата.

В конце декабря Карлос Гон сбежал из Японии, где находился под домашним арестом. Его обвиняют в использовании активов фирмы в личных целях, а также в выводе из-под налогообложения миллионных доходов. Вероятнее всего, ему удалось покинуть Японию в футляре музыкального инструмента.


Интерпол объявил бизнесмена в международный розыск как особо опасного преступника. Ливанские власти заявили, что получили из Интерпола так называемую красную метку, которая подразумевает арест и экстрадицию. Однако между Ливаном и Японией нет соглашения о взаимной выдаче преступников, передает ТАСС.

Сам экс-глава автомобильного альянса подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему и заявил, что является жертвой политического преследования.

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