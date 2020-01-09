В Арзамасе водитель бросил скончавшегося пассажира у подъезда и уехал

В Арзамасе следователи проводят проверку после публикации записи, на которой неизвестный мужчина выгрузил у подъезда жилого дома труп мужчины и уехал.

Инцидент произошел в ночь на 8 января на Зеленой улице. На кадрах видно, как водитель темной "девятки" вытаскивает из салона мужчину, проверяет, дышит ли он, после чего оставляет лежать на снегу, а сам уезжает.

Комментарии местных жителей говорят о том, что мужчина был мертв. Однако остается неясным, скончался он до того, как его бросили у подъезда, или позже.

Нижегородское управление СКР проводит доследственную проверку. Вероятно, погибший находился под воздействием наркотиков и скончался от передозировки.