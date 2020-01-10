5-месячной Анюте нужна срочная операция из-за деформации черепа

У 5-месячной Анечки из Тамбова тяжелый диагноз — краниосиностоз коронарного шва, плагиоцефалия. Если в самое ближайшее время не сделать операцию, сросшиеся кости черепа не позволят мозгу ребенка развиваться дальше, и девочка станет инвалидом. Однако стоимость титановых пластин, необходимых для проведения операции, составляет 298 400 рублей. Найти такие деньги самостоятельно многодетная семья не в силах.

Помочь Анне Кучиной

Анечка родилась 11 июля 2019 года и стала долгожданным третьим ребенком в семье. По словам мамы девочки, особенно радовались появлению малышки ее старшие братья.

Но радость быстро затмила тревога: головка новорожденной была неправильной формы, а глазки на разной высоте. Хотя врачи и уверяли, что с ребенком все в порядке, родители начали искать специалистов. После обследования в Москве девочке был поставлен страшный диагноз — краниосиностоз коронарного шва, плагиоцефалия.

"Сказать, что мы были в шоке — не сказать ничего. Ведь это означало, что если не сделать вовремя операцию, асимметрия лица будет усугубляться, начнет страдать зрение и слух", — рассказывает мама Ани.

Сама операция будет бесплатно проведена в Морозовской детской больнице. Но родителям ребенка необходимо оплатить титановые пластины, которыми будут фиксироваться исправленные кости черепа. Их стоимость составляется 298 400 рублей. Для семьи это огромная сумма.

"Мы будем искренне благодарны вам за малейшую помощь, за то, что не остались равнодушными к нашей беде. Спасибо, что дарите нашей Анечке возможность расти здоровой и счастливой девочкой", — обращается мама девочки ко всем неравнодушным людям.

Помочь Анне Кучиной

Также можно сделать взнос, отправив SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или отправив SMS на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Также можно сделать перевод через "Сбербанк-онлайн", указав в назначении платежа "Благотворительный взнос для Кучиной Анны".