ATP Cup. Медведев вывел сборную России в полуфинал турнира

В австралийском Перте продолжается розыгрыш командного турнира ATP Cup, в котором принимает участие и сборная России. Наши спортсмены досрочно выиграли четвертьфинальный матч у соперников из Аргентины после того, как Даниил Медведев переиграл Диего Шварцмана.

Как уже сообщали Вести.Ru, первое очко для нашей команды взял Карен Хачанов, победивший Гидо Пелью. Во втором одиночном матче Медведев играл со Шварцманом и смог одолеть аргентинца в трех партиях – 6:4, 4:6, 6:3. Таким образом россияне ведут в матче 2:0 и третий парный поединок уже не имеет значения для определения победителя.

Наши теннисисты в полуфинале сыграют со сборной, которая окажется лучшей в споре команд Сербии и Канады. Стоит напомнить, что на недавнем Кубке Дэвиса-2019 россияне играли в полуфинале с канадцами и уступили им право оспаривать главный приз.