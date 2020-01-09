В Москве госпитализировали актера "Весны на Заречной улице"

В одну из московских клиник госпитализировали 87-летнего народного артиста России Геннадия Юхтина. По предварительной информации, как сообщает "Пятый канал", он получил травму бедра после падения дома.

Геннадий Юхтин прославился ролями в таких кинокартинах, как "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы", "Остров сокровищ" и многих других. Артист удостоен звания заслуженного артиста России, а также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.