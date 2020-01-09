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9 января 202015:38

Дакар-2020. Экипаж Дмитрия Сотникова победил на пятом этапе

dakar.com

В Саудовской Аравии завершился пятый этап ралли-рейда "Дакар-2020". В соревнованиях грузовиков победу одержал экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" во главе с Дмитрием Сотниковым.

Пятый этап пролегал между городами Аль-Юла и Хаил. Победу одержал Дмитрий Сотников, чей КАМАЗ преодолел спецучасток протяженностью 353 км за 4 часа 12 минут 4 секунды. На втором месте Антон Шибалов, третьим стал Андрей Каргинов. Белорус Сергей Вязович на МАЗе занял четвертое место. Еще один представитель "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев пока не финишировал из-за проблем с двигателем.

После пяти этапов лидирует Андрей Каргинов. На второй месте Антон Шибалов. Третьим пока идет Сергей Вязович.

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